Servus TV 14:00 bis 15:03 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 2016-10-15 11:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Farnon schickt seinen jüngeren Bruder Tristan auf Arbeitsurlaub nach Irland. Doch darunter leidet der gesamte Haushalt. Zudem liegt James Ehefrau Helen noch immer krank im Bett. Als James Besuch von seinem vornehmen Freund Andrew Bruce erhält, ist das Chaos groß. Trotzdem muss er sich um eine rätselhafte Bleivergiftung bei mehreren Ponys kümmern - und wird dabei von Andrew auf Schritt und Tritt begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) Margaretta Scott (Mrs. Pumphrey) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Roderick Graham Drehbuch: Johnny Byrne Musik: Johnny Pearson