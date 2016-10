Servus TV 12:15 bis 13:05 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Die Elbe von oben - Von Hamburg bis Cuxhaven D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Elbe ist der zweitlängste Fluss Deutschlands. Der zweite Teil der Reise führt vom Hamburger Hafen entlang der Obstplantagen im Alten Land bis zur Hansestadt Stade. Von dort bahnt sich der immer breiter werdende Strom seinen Weg durch die Elbmarsch und mündet schließlich bei Cuxhaven in die Nordsee. Der Hamburger Hafen ist der größte Hafen Deutschlands. Mehr als 10.000 Frachter laufen ihn pro Jahr an. Es ist das "Tor zur Welt", sagen die Hansestädter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Elbe von oben Regie: Marcus Fischötter Drehbuch: Marcus Fischötter Musik: Clemens Winterhalter