Servus TV 10:00 bis 11:00 Dokumentation Tierische Evolution mit David Attenborough Aus dem Wasser in die Lüfte GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Ursprung der Wirbeltiere, und somit auch des Menschen, ist ein primitiver Fisch, der einst in den Weltmeeren schwamm. Im Laufe der Evolution eroberte dieser primitive Fisch zuerst das Land, und dann auch die Lüfte. Auch der Mensch trägt das Erbe dieses primitiven Fisches in sich. Der Naturforscher und -filmer Sir David Attenborough begibt sich auf die Spuren der Evolution der Wirbeltiere und ergründet ihre Welt anhand neuester Fossilienfunde und erstaunlicher Computeranimationen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sir David Attenborough Originaltitel: David Attenborough's Rise of Animals Drehbuch: David Attenborough Kamera: Pete Allibone Musik: Joel Douek