ZDF 22:45 bis 23:15 Dokumentation ZDFzoom Es stinkt! - Dicke Luft in Deutschland D 2016

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jedes Jahr über drei Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Allein in Deutschland etwa 35 000 - Tendenz steigend. Wer sind die Verursacher der Luftverschmutzung? Und warum lässt sich die schlechte Luft in Deutschland nicht in den Griff bekommen? Herz-Kreislauf-Probleme, Infarkte und Schlaganfälle sind die gesundheitlichen Folgen. "ZDFzoom begibt sich auf Spurensuche. In der Landwirtschaft wird Massentierhaltung zum Luftproblem, weil das Ammoniak aus den anfallenden Fäkalien zu Feinstaub wird und kilometerweit mit dem Wind übers Land fliegt. Aber auch chemische Pflanzenschutzmittel sind außer Kontrolle geraten. Fenchel ohne Pestizidrückstände, der für Säuglingstee benötigt wird, ist in Deutschland so gut wie nicht mehr herstellbar, weil die Unkrautvernichtungsmittel im Herbst überall in Deutschlands Luft sind. Die unsichtbare Ausbreitung der Gifte fiel bei Qualitätskontrollen auf - mitten in der brandenburgischen Schorfheide, einem der größten zusammenhängenden Bio-Anbaugebiete Deutschlands.