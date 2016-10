ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 7 Die letzte Seilbahn A, D 2002 2016-10-12 04:20 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Während einer Party wird eine Frau ermordet. Andreas ist vor Ort, hat in der Band seines besten Freundes Charly als Gitarrist ausgeholfen. Ausgerechnet Charly gerät unter Tatverdacht. Dazu kommt, dass die Mordwaffe als Andreas' Dienstpistole identifiziert wird. Für den jungen Kitzbüheler Kriminalisten und seine Kollegin Karin eine überaus heikle und sehr emotionsgeladene Situation. Widersprüchliche Aussagen der Partygäste im Bergrestaurant der Hahnenkamm-Bahn erschweren zudem die Arbeit der Ermittler. Mit Hilfe von Karins Vater Hannes und einer Rekonstruktion am Tatort gelingt es den beiden SOKO-Beamten schließlich, das Verbrechen aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferdinand Öllinger (Kroisleitner) Eva Maria Marold (Eva) Marion Rottenhofer (Petra Mitterer) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Martin Ambrosch Kamera: Christoph Chassée Musik: Gerd Schuller