ZDF neo 23:10 bis 00:03 Krimiserie Coppers Die verlorene Tochter B 2016 Stereo 16:9 HDTV Die Leiterin der Antwerpener Mordkommission Liese Meerhout klärt mit ihren Kollegen Michel Masson, Laurent Vandenbergh und Sofie Jacobs komplexe Kapitalverbrechen auf. Die Differenzen zwischen Liese und Fabian scheinen unüberwindbar. Bevor Liese aber länger darüber nachdenken kann, ereilt sie eine Nachricht von Michel: Die 16 Jahre alte Schülerin Isaura Nackaerts wurde tot aufgefunden. Aufgehängt an einem Baum. Isauras Mutter erzählt den Ermittlern, dass ihre Tochter sehr unter dem Tod ihres Vaters gelitten habe. Dieser sei bei einem Autounfall gestorben, für den Isaura sich selbst die Schuld gegeben habe. Zudem habe ihr jetziger Ehemann, Dieter de Mey, Isaura immer wieder allein im Wald gefunden. Dort soll sie sich oft selbst verletzt haben. Doch spätestens nach der Autopsie von Isaura steht fest, dass es sich nicht um Selbstmord handelt. Denn das Mädchen wurde erst erwürgt und nachträglich an dem Baum aufgehängt. Neben Isaura gibt es noch Lars, ihren Bruder, der seit dem Unfall-Tod des Vaters keinen Kontakt mehr zu seiner Schwester hatte. Doch am Abend vor Isauras Tod traf er sich mit ihr in einem Café in Antwerpen. Was war der Grund, und wo war Lars in der Todesnacht seiner Schwester? Und da ist noch Ruben Mortelmans, der als Gärtner auf dem Grundstück der Nackaerts arbeitet. Er war sehr in Isaura verliebt. Die beiden lernten sich in einem Jugendclub kennen, in dem Ruben als Leiter arbeitete. War Rubens Herzschmerz so groß, dass er Isaura tötete, weil sie ihn nicht wollte? Neben dem Mordfall versucht Liese noch immer, ihre entführte Freundin Baina zu finden. Schauspieler: Hilde De Baerdemaeker (Liese Meerhout) Luk Wyns (Michel Masson) Lotte Pinoy (Sofie Jacobs) Bert Verbeke (Laurent Vandenberg) Joris Hessels (Fabian Steppe) Arnold Willems (Paul Meerhout) Rudy Morren (Frank Torfs) Originaltitel: Coppers Regie: Marten Moerkerke Drehbuch: Toni Coppers, Ed Vanderweyden Kamera: Geert Verstraete