ZDF neo 14:35 bis 15:35 Krimiserie Ein Fall für zwei Penthouse mit Leiche D, A, CH 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Selbstbewusst nähert sich die junge und reiche Charlotte Duval dem elitären Sportstudio Body & Style, in dem sie trainiert. Beim Überqueren der Straße wird sie von einem Auto erfasst. Charlotte wird von dem Wagen zu Boden gerissen, der kostbare Inhalt ihrer beiden Taschen verteilt sich über die Fahrbahn. In der Aufregung bemerkt sie nicht, wie sich einer der Passanten in den Besitz ihres Schlüsselbundes bringt. Das dazugehörige Türschloss findet der sportlich-gepflegte Michael Kravitz problemlos, da er seine Arbeit im Fitnesscenter dazu nutzt, betuchte Damen in gewissen Stunden zu verwöhnen und Charlotte ihn diesbezüglich bereits in ihr neues - wertvoll eingerichtetes - Penthouse mitgenommen hat. Erheblich mehr Probleme bekommt Kravitz, als er einige Zeit später das Appartementhaus wieder verlässt. Er läuft geradewegs in die Arme einer Polizeistreife. Sie wurde gerufen wegen einer durch das Fenster des Penthouses geschleuderten Bronzestatue, die vier Stockwerke tiefer beinahe eine vorbeigehende Frau erschlagen hätte. Der unübersehbar auf der Flucht befindliche Kravitz verwickelt sich rasch in Widersprüche und muss die beiden Polizisten in "seine" Wohnung führen. Dort im Penthouse hat offensichtlich soeben ein Kampf stattgefunden, der für eine junge Frau tödlich endete. Bei der Ermordeten handelt es sich um Martina Kleiber, eine Freundin von Charlotte. Alle Erklärungen, die Kravitz bei Kommissar Trenck -in Anwesenheit seines Anwaltes Dr. Lessing - abgibt, tragen nicht zur Verbesserung seiner Lage bei. Für Trenck steht fest, dass Kravitz die Zeugin seines Diebeszuges für immer zum Schweigen gebracht hat, weil sie ihn aus dem Fitnessclub kannte. Mit der Statue habe sie noch versucht, sich gegen ihn zu wehren. Einige Ungereimtheiten am Tatort und ein erstes Gespräch mit der im Krankenhaus liegenden Charlotte und ihrem aalglatten Verlobten Ralf Dürer bestärken Dr. Lessing in dem Gefühl, dass Kravitz nicht der Mörder ist. Nachdem Matula von der in beengten Verhältnissen lebenden Mutter der Ermordeten etwas über deren ungewöhnliche Freundschaft zu Charlotte erfährt, begegnet er im Café Pegasus - dem angesagten Lokal der Schönen und Reichen - Charlottes arrogantem Zwillingsbruder Nicolas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Klausjürgen Wussow (Dr. Horvath) Thomas Scharff (Michael Kravitz) Niki Greb (Charlotte Duval) Clemens Schick (Nicolas Duval) Björn Casapietra (Ralf Dürer) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Rolf Liccini Drehbuch: Andreas Decker, Sky Nonnhoff Kamera: Rolf Liccini Musik: Axel Donner