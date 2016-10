Phoenix 00:45 bis 01:30 Dokumentation Abenteuer Sibirien Vorstoß ins Unbekannte D 2012 2016-10-13 07:30 Live TV Merken Atemberaubende Weite, klirrende Kälte und unvorstellbarer Reichtum - Sibirien ist ein Land der Superlative. Es hat die Dimension eines eigenen Kontinents und ist 37 Mal so groß wie Deutschland. Die Natur dort ist erbarmungslos, und das Leben in Sibirien steckt voller Gefahren. Trotzdem zieht es seit Jahrhunderten die Menschen in seinen Bann. Der erste Teil der Dokumentation zeigt deutsche Wissenschaftler auf ihren Reisen durch die Weiten Sibiriens. Auf der Halbinsel Kamtschatka, einer der aktivsten Erdbebenzonen der Erde, erforscht die Vulkanologin Christel van den Bogaard mit ihrem Team die Mechanismen der Erdplatten-Tektonik. Sie versucht herauszufinden, welchem Rhythmus die Erdbeben und Vulkanausbrüche folgen und wie stark sie das Klima beeinflussen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Sibirien

