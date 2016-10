Phoenix 12:45 bis 14:00 Magazin Thema Wohin steuert die Türkei? D 2016 Live TV Merken Nach dem vereitelten Militärputsch in der Türkei ringt das Land um seine Zukunft. Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt auf Repression. Politische Gegner werden unerbittlich verfolgt, Menschrechte missachtet und die Beziehungen zur EU und der Nato stehen auf dem Prüfstand. Dem Putschversuch folgt der Staatsstreich. Wohin steuert die Türkei? Wie steht es um das Verhältnis der EU zu dem Land? Und was bedeuten diese Entwicklungen für Türken in Deutschland? Darüber diskutiert phoenix-Moderator Michael Sahr u. a. mit Haci-Halil Uslucan, Leiter des Zentrums für Türkeistudien und Integration, und Luc Walpot, ZDF-Korrespondent in der Türkei. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Thema