Phoenix 08:15 bis 09:00 Dokumentation Die letzten Paradiese Bären und Lachse des Nordens - Alaska D 2006 2016-10-12 19:15 Live TV Merken Alaska steht für ursprüngliche Natur und endlose Weiten. "Das große Land" nennen die Inuit ihre Heimat, die sie in der Regel mit von Huskys gezogenen Hundeschlitten durchqueren. Im Frühjahr verwandelt sich der 49. Bundesstaat der USA mit seinen 1,5 Millionen Quadratkilometern aus Gletscher und Eis in eine farbenprächtige Tundra. Wenn die Wildnis mit ihren ersten Sonnenstrahlen erwacht, findet sich plötzlich Nahrung im Überfluss. 15 Meter lange und 30 Tonnen schwere Buckelwale kehren aus den Gewässern südlich des Äquators in die Buchten und Fjorde zurück. Eisbärenmütter zeigen ihren Jungen die Jagd. Seelöwen tummeln sich im Eismeer. Tausende von Seevögeln wie Sturmmöwen und Papageientaucher lassen sich auf den Uferklippen nieder, um zu brüten. Und tief aus dem Landesinneren wandern Elche, Schafe und Karibus in Richtung Küste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die letzten Paradiese

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 195 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 195 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 195 Min. Café Puls

Magazin

Sat.1 06:00 bis 09:00

Seit 165 Min.