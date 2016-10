Zee.One 04:15 bis 06:15 Drama Iqbal IND 2005 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der taubstumme Farmerssohn Iqbal hat einen großen Traum: Er möchte unbedingt professioneller Cricketspieler werden. Leider will sein Vater davon nichts wissen. Stattdessen soll Iqbal das Bauernhandwerk lernen, um später den Hof übernehmen zu können. Seine gutmütige Schwester Khadija hat Mitleid mit Iqbal. Heimlich organisiert sie ein Probetraining in der nahegelegenen Cricket-Akademie. Deren Leiter Guruji ist vom Talent des Jungen beeindruckt. Doch rasch entbrennt ein Wettstreit zwischen Iqbal und dem wohlhabenden Kamal, dessen Vater die Schule zum Großteil finanziert. Das sorgt dafür, dass Guruji den Bauernsohn doch nicht übernimmt. In seiner Verzweiflung wendet sich Iqbal an den Alkoholiker Mohit, einen ehemaligen indischen Nationalspieler. Widerwillig erklärt sich Mohit bereit, den aufstrebenden Sportler auf einem nahegelegenen Feld zu trainieren. Weil sich keiner findet, der ihnen aushelfen würde, müssen die Kühe und Büffel der Familie als Mitspieler herhalten. Schließlich schafft es Iqbal, sich für eine Bezirksmannschaft zu qualifizieren, die dank des Neuzugangs eine blendende Saison spielt. Als er den Talentsuchern auffällt, steht dem unwahrscheinlichen Cricket-Star plötzlich tatsächlich der Weg in die Nationalmannschaft offen. Doch es ist nur ein Platz zu vergeben, und auch Kamal, Iqbals alter Rivale, hat gute Chancen darauf... Die rührende Geschichte über einen Underdog, der das Zeug zum ganz großen Helden entwickelt, war ein absoluter Überraschungserfolg in Indien. "Iqbal" gewann einen National Film Award, Indiens Gegenstück zum Oscar. Auch sein Hauptdarsteller Shreyas Talpade, bis dato vergleichsweise unbekannt, sowie Bollywood-Ikone Naseeruddin Shah als alkoholkranker Ex-Nationalspieler wurden für ihre bemerkenswerten Leistungen mit verschiedenen Filmpreisen ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naseeruddin Shah (Mohit) Girish Karnad (Guruji) Shreyas Talpade (Iqbal) Shweta Prasad (Khadija) Yatin Karyekar (Anwar) Prateeksha Lonkar (Saida) Dilip Salgaonkar (Bipin) Gäste: Gäste: kapil Dev Originaltitel: Iqbal Regie: Nagesh Kukunoor Drehbuch: Vipul K Rawal Kamera: Sudeep Chatterjee Musik: Sukhvinder Singh Altersempfehlung: ab 6

