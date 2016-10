KI.KA 20:10 bis 21:00 Jugendserie Mako - Einfach Meerjungfrau Loslassen / Weisheit des Alters AUS, D 2011-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Loslassen: Mimmi ist fest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Sie versucht mit Hilfe ihres Mondrings eine Vision von Nerissa heraufzubeschwören. Doch statt der Mutter erscheint der Wasserdrache. Er verfolgt Mimmi bis ans Ufer und bedroht sie. Plötzlich jedoch zieht er sich zurück. Zac und die Meerjungfrauen stehen vor einem Rätsel. Cam dagegen steht vor einer schweren Entscheidung. Soll er das Café aufgeben, um seine Beziehung zu Carly zu retten? Weisheit des Alters: Durch einen magischen Fehler wird Rita in eine alte Frau verwandelt. Die Meerjungfrauen suchen verzweifelt nach einer Methode, um Rita wieder in ihr altes Ich zurück zu verwandeln. Die Zeit drängt. Denn Rita hat am Nachmittag einen wichtigen Termin in der Schule, bei dem entschieden werden soll, ob sie Schulleiterin bleibt. Es gibt einen Trank, doch der betagten Rita fallen die Zutaten beim besten Willen nicht mehr alle ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ivy Latimer (Nixie) Lucy Fry (Lyla) Amy Ruffle (Sirena) Chai Romruen (Zac Blakely) Dominic Deutscher (Cam Mitchell) Gemma Forsyth (Evie McLaren) Kerith Atkinson (Rita Santos) Originaltitel: Mako Mermaids - an H2O Adventure Regie: Evan Clarry, Grant Brown, John Hartley Drehbuch: Sam Carroll, Anthony Morris, Chris Roache, Max Dann, Simon Butters, Michael Joshua, Jo Watson, Chris Musik: Ricky Edwards, Brett Aplin, Ric Formosa