KI.KA 18:40 bis 18:50 Magazin Löwenzähnchen - Eine Schnüffelnase auf Entdeckungstour Keks zählt sieben Punkte D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Keks zählt sieben Punkte: Berner Sennenhund Keks hört in seinem Garten ein Brummen. Wo kommt das her und wo ist es hin? Gar nicht leicht, das quirlige Marienkäfermädchen zu finden. Zwischen Blättern und Zweigen entdeckt Keks seine neue Freundin. Schwarze Punkte und tolle rote Flügel hat sie. Ob ihm solche Punkte auch gutstehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guido Hammesfahr (Fritz Fuchs) Sprecher: Oliver Kalkofe (Fritz Fuchs) Originaltitel: Löwenzähnchen - Eine Schnüffelnase auf Entdeckungstour Regie: Manuela Stacke Drehbuch: Paul Schwarz Musik: Peter Schenderlein