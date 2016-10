KI.KA 16:45 bis 17:35 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Der Zauber der blauen Blume / Grotox F, D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Zauber der blauen Blume: Tante Diana un Hektor suchen nach der Blauen Blume, die sehr selten ist und nur nach Regenfällen wächst und blüht. Unterwegs fällt Hektor auf, daß sich alle Tiere so seltsam benehmen. Endlich finden sie die Blume und Tante Diana geht natürlich ganz nah an sie ran. Da wird ihr auch ganz seltsam zumute. Als Ollie, der wieder mal von Marsu durch die Lüfte befördert wurde, auf der Blume landet, verlieben sich er und Tante Diana total ineinander. Auch die Tiere sind alle verliebt: der Jaguar in die Beutelratte, die er sonst jagt, die Schlange in die Maus usw. Tante Diana und Ollie verabreden sich für den Abend bei seinem Zelt zum Essen und Diana ist so eigenartig,daß sich Hektor ernste Gedanken macht. Sie isst Fleisch, obwohl sie Vegetarierin ist und sieht sich mit Ollie Kriegsfilme an. Hektor versteht die Welt nicht mehr und versucht, das Rätsel zu lösen. Nach langem Nachdenken dämmert es ihm, daß die ganze Geschichte mit dem Blütenstaub der Blauen Blume zun tun hat. Wer ihn einatmet, verliebt sich spontan. Hektor selbst ist mit dem Blütenstaub nicht in Berührung gekommen, darum bleibt ihm der ganze Quatsch erspart. Beim Beobachten der Tiere fällt ihm auf, daß sich ihr Verhalten wieder normalisiert, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, der Blütenstaub also angewaschen wird. Da beschließt er, seine alte Bewässerungsanlage im Baum über Ollies Lager zu installieren, um Ollie und Tante Diana zu beregnen. Sein Plan geht auf und so kann er die wieder normal gewordene Tante endlich mit nach Hause nehmen. Grotox: Im Labor von Felizia wird Grotox hergestellt, ein Mittel, das Falten glätten und die Leute jünger machen soll. Aber es stellt sich heraus, dass es genau das Gegenteil bewirkt: es macht die Leute alt. Das bringt Felizia auf die Idee, es Topangadakota zu verabreichen, damit er senil wird und einen Vertrag über den Verkauf seines Landes an ihre Firma unterschreibt. Bauwahn und Ollie schütten das Grotox in einen Topf mit Festtagstrank, den Topangadakota für die Zeremonie des vollen Mondes zubereitet. Tante Diana und Hektor sind zu der Zeremonie eingeladen. Diana und Topanga nehmen reichlich Festtagstrank zu sich, Hektor verzichtet darauf. Am nächsten Tag ist Tante Diana so alt, daß Hektor erschrickt. Auch Topanga ist alt und senil und unterschreibt den Vertrag, den Bauwahn ihm vorlegt. Auf dem Rückweg zum Absahn-Hauptquartier fangen Bauwahn und Ollie Marsu, der auch von dem Trank getrunken hat und alt und schwach geworden ist. Hektor beschließt, Marsu zusammen mit Frau Marsu zu retten. Die kleinen Marsus kommen heimlich hinterher und leisten einen großen Beitrag zur Rettung ihres Vaters. Zum Glück stellt sich heraus, dass Grotox nur vorübergehend wirkt und bald sind alle Geschädigten wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte. Darüberhinaus hat Hektor Bauwahn den Vertrag mit Topanga abgeluchst. Er gibt ihn Topanga, der ihn zerreißt und somit wieder rechtmäßiger Besitzer seines Landes ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz