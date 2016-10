KI.KA 12:25 bis 12:50 Trickserie Garfield Superheld braucht Beistand / Der Märchenkater (1) F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Superheld braucht Beistand: Garfield genießt seinen Ruhm als Superheld. Es wird jetzt sogar eine Actionfigur des Rächers mit dem Umhang geben. Was seine Fangemeinde aber vermisst, ist ein treuer Gefährte an der Seite des Superhelden. Das sieht Garfield ein. Also organisiert er ein Vorsprechen für den Job. Aber das wird ein Reinfall. Einzig Odie will den Job haben, aber der kommt für Garfield nicht in Frage. Derweil mutiert Nermal aus Neid auf den Rächer mit Umhang zu einem Super-Bösewicht. Zusammen mit seinem treuen Gefährten Hercules will er den Rächer mit dem Umhang vernichten - Der Märchenkater: Weil Odie ihn so flehentlich bittet, ihm ein Märchen vorzulesen, macht sich Garfield daran, eins zu erfinden. Natürlich kommen in dem Märchen ein wahnsinnig gutaussehender, billanter Kater und ein selten dämlicher Hund vor. Außerdem gibt es noch den jungen Prinzen Jon, der unbedingt schnell eine Braut finden muss, wenn er statt des fiesen, geldgierigen Vizekönig Wipples König werden will. Der plant für den Fall seiner Herrschaft auf so gut wie alles Steuern zu erheben. Aber die Brautsuche von Prinz Jon ist wenig erfolgreich. Schon sieht es so aus, als würde der fiese Vizekönig neuer König werden. Doch als er ankündigt, eine Steuer auf das Essen von Pasta, Tomatensauce und von irgendwas, was Käse enthält, zu erheben, beschließt der brillante Kater, einzugreifen und eine Braut für Prinz Jon zu suchen - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme