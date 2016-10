KI.KA 10:25 bis 10:50 Trickserie Coco, der neugierige Affe Cocos Haustierband / Der Tag am Strand USA 2006-2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Cocos Haustierband: Die Feuerwehrband probt, aber Coco darf nicht mitspielen. Darauf beschließt er, seine eigene Band zu gründen, und zwar mit Hektor, Charkie, Kompass und Gnocchi. Aus allen möglichen Materialien bastelt er für seine Haustierfreunde verrückte Instrumente. Damit spielen sie auf dem Dach von Cocos Haus. Doch was sie für Musik halten, hört sich für andere so furchtbar an, dass die Feuerwehr gerufen wird. Die Feuerwehr aber ist so begeistert von Coco, dass er mit in ihrer Band auftreten darf. Der Tag am Strand: Ted und Coco fahren an den Strand und machen einen Sandburgenwettbewerb. Wer von ihnen baut die größte und schönste Burg? Coco lernt, dass man mit trockenem Sand schlecht bauen kann, und wenn man zu dicht am Meer baut, alles weggespült wird. Teds Sandburg wiederum wird von Bills Kaninchen zerstört. Am Ende bauen sie gemeinsam, und das wird ein richtiges Meisterwerk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Curious George Regie: Jeff McGrath, Steve Socki, Scott Heming Drehbuch: Joe Fallon, Sandra Willard Musik: Nick Nolan