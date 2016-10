KI.KA 08:25 bis 08:55 Trickserie JoNaLu - Mäuseabenteuer zum Mitmachen Folge: 17 Der Kaufladen D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Was passiert, wenn man schöne Dinge kaufen will, aber keiner Geld hat? Ganz einfach! Man malt sich welches, und Kaufmann Jo ist glücklich. Aber warum wird er dann doch zum Räuber? Das ganze Geld ist wertlos, findet Jo, denn Naya und das türkischsprachige Schmetterlingsmädchen Sibel weigern sich, sein Jojo an ihn zurück zu verkaufen. Er zerreißt sein Geld und will sein Jojo stehlen. Doch der Versuch misslingt. Geld weg, Jojo weg! Was nun? Mit Liedern vom Einkaufen und Verkaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jonalu - Mäuseabenteuer zum Mitmachen Regie: Anja Hansmann, Konrad Weise, Nina Wels Drehbuch: Eva Polak, Alexandra Maxeiner, Marcus Sauermann, Eckart Fingberg, Götz Brandt, Ina Werner, Daniel Ac Musik: Ute Engelhardt, Choreografie: Ute Engelhardt

