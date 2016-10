KI.KA 06:30 bis 06:55 Trickserie Babar und die Abenteuer von Badou Luftpost / Elefanten springen nicht F, CDN 2010-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Luftpost: König Babar und Badou erwarten Post. König Babar soll ein Sturmwarngerät zugeschickt bekommen. Badou hat sich Signallampen bestellt, mit denen man Morsezeichen senden kann. Doch als Pilotin Evelyn von Kühn mit ihrem Postflugzeug landet, fehlen sämtliche Briefe und Päckchen. Evelyn vermutet, dass sie bei einem ihrer Flugmanöver über Bord gegangen sind. Babar und Evelyn machen sich von der Luft aus auf die Suche nach der verloren gegangenen Post, Badou und Chiku hingegen brechen zu Fuß auf. Bald entdecken die Kinder eine ganze Spur von Briefen. Und sie stoßen auch auf das Päckchen für König Babar. Das Sturmwarngerät kündigt in diesem Moment ein Unwetter an. Chiku möchte sofort nach Hause eilen, um die Einwohner von Celesteville zu warnen. Doch Badou will unbedingt noch schnell sein Päckchen mit den Signallampen, das er auf einem verfallenen Turm entdeckt hat, holen. Elefanten springen nicht: Badou, Munroe und Zawadi besuchen Chiku in Affenstadt. Stolz zeigt Chiku den Freunden das Springballstadion, wo König Babar und Chikus Opa, General Huc, gerade gegeneinander spielen. Zu Badous Enttäuschung verliert sein Opa. Doch Babar erklärt ihm, dass es nur darauf ankommt, sein Bestes zu geben und vor allem Spaß zu haben. Quinzie, ein junger Affe, fordert Badou und seine Freunde auf, gegen das Affenstadtteam anzutreten. Badou, der es diesem Angeber gerne zeigen möchte, nimmt die Herausforderung an. Doch muss er feststellen, dass Chiku nicht auf der Seite von Celesteville spielen kann. Sie gehört leider schon zum Affenstadtteam. Ob das der Freundschaft zwischen Badou und Chiku schaden wird? =der erinnert sich Badou an den Rat seines Opas? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Babar and the Adventures of Badou Regie: Mike Fallows Drehbuch: Steve Sullivan Musik: Steve D, Terry Tompkins

