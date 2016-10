ARD alpha 20:15 bis 21:00 Diskussion alpha-Forum: Lothar Firlej D 2015 2016-10-13 13:00 16:9 Merken Lothar Firlej lebt seit 2012 in Kenia und leitet ein Berufsausbildungszentrum für Jugendliche. 2015 gründete er das Sportprojekt NGUVU Edu SPORT, das benachteiligten Kindern und Jugendlichen positive Werte und grundlegende Fertigkeiten vermitteln will. "Wenn man zu uns ins Haus kommt, ist alles natürlich sehr, sehr quirlig. Man kommt da eigentlich gar nicht zur Ruhe und kann sich eigentlich auch nicht zurückziehen. Das ist aber auch gut so und schön. Auch nach getaner Arbeit und zwischendurch hat man immer Kinder um sich herum. Die Kinder fordern einen. Aber das ist auch schön. Die Kinder spüren ja, wenn man sich Zeit für sie nimmt. Diese Zeit muss man sich einfach nehmen. Es ist schön zu sehen, dass die Kinder dort wirklich ihre Kindheit ausleben können, so wie ich in den 60er Jahren, denn ich bin ja eigentlich auch so groß geworden." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Isabella Schmid Gäste: Gäste: Lothar Firlej (Sportlehrer, Gründer NGUVU Edu SPORT) Originaltitel: alpha-Forum