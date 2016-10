ARD alpha 16:30 bis 17:00 Magazin nano Die Welt von morgen Die Plastikfischer am Rhein - Der Rhein gehört zu den am stärksten mit Mikroplastik belasteten Strömen der Welt. Welche Auswirkungen haben die Teilchen auf Flora und Fauna? / Mikroverunreinigungen im Trinkwasser - Kläranlagen von besonders stark belasteten Gewässern sollen mit milliardenteuren Investitionen aufgerüstet werden - "nano" besucht die erste Pilotanlage / Die Spenden-App "ShareTheMeal" - Hinter der App steht das Welternährungsprogramm der UN. Mit nur einem Fingertipp können 40 Cent gespendet spendet werden - das reicht für eine Mahlzeit für ein Kind. / Der Welthungerindex - Der Bericht stellt die Hungersituation weltweit mithilfe eines multidimensionalen Ansatzes dar. / Hobbyfischer gefährden Fischbestand - Angler holen fast genauso viel Dorsch aus der Ostsee wie die kommerziellen Fischer. A, D, CH 2016 16:9 Live TV Merken Das 3sat-Wissenschaftsmagazin berichtet werktäglich ausführlich, verständlich und aktuell über Technik, Medizin, Wissenschaft und Forschung. "nano" macht Zukunftsvisionen sichtbar und erfahrbar. Durch eine unterhaltsame, spannende und informative Mischung von Wissenschaftsfilmen macht "nano" seine Zuschauer fit für die Welt von morgen. "nano" ist ein aktuelles Magazin mit wiederkehrenden Rubriken wie das "nano-Rätsel". "nano" enthält Studio- und Schaltgespräche. Regelmäßig werden Schwerpunkte gesetzt und unter einem anderen Aspekt beleuchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alexandra Kröber Originaltitel: nano