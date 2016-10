3sat 22:25 bis 00:15 Thriller Night Moves USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Drei Umwelt-Aktivisten planen im US-Bundesstaat Oregon einen Staudamm in die Luft zu sprengen. Dafür besorgen sie ein Motorboot und Düngemittel zur Herstellung von Sprengstoff. Der Film der Regisseurin Kelly Reichardt lief im Wettbewerb der Festivals von Venedig und Toronto 2013, beim Festival des amerikanischen Films in Deauville gewann er den Hauptpreis. Sie interessiert sich besonders für die Vorbereitung einer Tat und ihre Folgen. Die Aktivisten platzieren das Boot mit der selbstgebastelten Bombe nachts direkt am Staudamm und bringen es zur Detonation. Ihr Plan geht auf und der Staudamm bricht. Einige Tage darauf wird allerdings bekannt, dass ein Camper durch den Dammbruch ums Leben kam. Wie wird die Gruppe mit der Schuld umgehen, die sie auf sich geladen hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Eisenberg (Josh Stamos) Dakota Fanning (Dena Brauer) Peter Sarsgaard (Harmon) Alia Shawkat (Surprise) Logan Miller (Dylan) Kai Lennox (Sean) Katherine Waterston (Anne) Originaltitel: Night Moves Regie: Kelly Reichardt Drehbuch: Jon Raymond, Kelly Reichardt Kamera: Christopher Blauvelt Musik: Jeff Grace Altersempfehlung: ab 12