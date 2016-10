3sat 16:00 bis 17:00 Dokumentation Abenteuer Frachtsegler D 2016 2016-10-12 03:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Schifffahrt gilt als eine der Hauptursachen für die Luftverschmutzung in Europa. Kapitän Cornelius Bockermann setzt deshalb auf eine Frachtschifffahrt, umweltschonend unter Segeln. Ein Filmteam hat den Kapitän und seine Crew sechs Monate lang begleitet. Der Film erzählt von dem Abenteuer, ein Schiff zu bauen, und zeigt, welche Klippen an Land genommen werden müssen, um irgendwann mit einer kühnen Idee in See stechen zu können. Mit dem eigenen Ersparten und engagierten freiwilligen Helfern aus der ganzen Welt baut Cornelius Bockermann einen abgetakelten niederländischen Schoner um. Die "Avontuur" wird in einer Werft im niedersächsischen Elsfleth in ihren ursprünglichen Zustand als Segler zurückgebaut. Drei Container Ladung wird sie auf geeigneten Strecken transportieren können. Die Crew wird aus erfahrenen Berufsseeleuten, seemännischen Auszubildenden und freiwilligen Helferinnen und Helfern bestehen. Bis sie zum Einsatz kommen, werden Baupläne gemacht, Bäume gefällt, Masten gestellt, es wird geschweißt, geflext, gehobelt. Und wenn nicht ständig etwas dazwischenkommen würde, wäre die Crew bestimmt schon unterwegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die nordstory