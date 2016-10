3sat 14:45 bis 15:30 Dokumentation Hamburg, mein Hafen! ... und dann das Vergnügen D 2013 2016-10-12 03:10 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die zweiteilige Reihe über den Hamburger Hafen erweckt die mehr oder weniger "guten alten" Zeiten der 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre wieder zum Leben. Eine Zeit, die eine ganze Generation von Hafenarbeitern und Matrosen geprägt hat. Den Kranführer Heinrich Norden zum Beispiel, ihn zog es nach Schichtende zum Tanzen, um Frauen kennenzulernen. Kneipenwirtin Renate Töpfer musste sich wegen ihrer bayerischen Herkunft anfangs einiges anhören. Schauspieler Ulrich Tukur geriet fast einmal in eine Schlägerei, und Vera, die letzte Prostituierte an der Hafenmeile, bedauert, dass die Matrosen nicht mehr so viel Liegezeit haben wie früher, als fast 70 ihrer Kolleginnen die Hafenkante säumten. Der zweite Teil der Dokumentation blickt auf die Stadtseite des Hafens, wo unzählige Kneipen die durstigen Arbeiter und Matrosen empfingen, wo der Fischmarkt und die Prostitution blühten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hamburg, mein Hafen!