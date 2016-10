Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Tussen Kunst en Kitsch NL 2016 HDTV Merken Frank Welkenhuysen taxeert in het Markiezenhof in Bergen op Zoom een schilderij van de Joodse Kunstenares Else Berge, die uiteindelijk in Auschwitz om het leven kwam. Zij maakte dit portret van een meisje voor een haven in Kroatië. Helaas is de conditie van het doek niet goed. Hoeveel is het in deze staat waard? En Frans Leidelmeijer neemt na 26 jaar op 75-jarige leeftijd afscheid van het programma. Tijdens zijn laatste optreden in Mu.ZEE in Oostende neemt hij een tafel van Carlo Bugatti uit ca 1900 onder de loep. De tafel is een typisch voorbeeld van de Italiaanse Art Nouveau, maar is in zeer slechte staat en behoeft restauratie. In Google-Kalender eintragen Moderation: Frits Sissing Originaltitel: Tussen kunst en kitsch