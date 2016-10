Niederlande 2 22:45 bis 23:00 Sonstiges Hart en Ziel Lark ascending NL 2016 HDTV Merken Wanneer de Eerste Wereldoorlog op het punt van uitbreken staat, wordt de Britse componist Ralph Vaughan Williams op het strand van Margate in Kent aangehouden op verdenking van spionage. In werkelijkheid noteert Vaughn Williams een melodie, welke zou uitgroeien tot het symbool van het verdriet en het verlies van de Eerste Wereldoorlog: The Lark Ascending (de opstijgende Leeuwerik). Een werk voor viool en orkest, wat haast meditatief en Aziatisch aandoet en toch op en top Brits is. Tijl bezoekt Bristol en Kent om de essentie van deze prachtige Leeuwerik te vangen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hart en Ziel