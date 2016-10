Niederlande 2 16:10 bis 16:50 Sonstiges Rot op met je milieu NL 2016 HDTV Merken Dennis van der Geest neemt zes mensen met een zeer uitgesproken mening over het milieu mee op een confronterende reis. Ze zien welke impact hun eigen gedrag heeft op het milieu en gaan aan de slag in de vleesindustrie, reinigen vervuilde riolen, zien vogels vol plastic en wonen intussen in een huis dat langzaam volloopt met afval; een confrontatie met hoeveel rotzooi ze dagelijks produceren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Dennis van der Geest Originaltitel: Rot op met je milieu