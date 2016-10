Niederlande 2 12:25 bis 12:57 Sonstiges BinnensteBuiten NL 2016 HDTV Merken Met: Je ziet het steeds vaker in de winter: een schapenvelletje op de grond! Heerlijk zacht en warm, maar schaapsherder Daphne ziet het graag anders; zij maakt fantastische wollige schapenvelletjes maar zónder vel. Want waarom zou je een schapenvelletje kiezen als je ook een vachtje kan vilten? Zo kan elk schaap élk jaar een kleedje leveren, in plaats van éénmalig. * Mariette en Frans wonen sinds mei in het eerste bio-ecologische "Eco Huus" in de gemeente Lingewaard. Het is een huis met allerlei duurzame innovaties, zonder dakpannen maar met een zonnepanelendak. Na anderhalf jaar bouwen is hun huis af en volledig zelfvoorzienend qua energie. Het feit dat ze 60-plus zijn, heeft ze geen seconde tegengehouden. * Chef-kok Sharon de Miranda maakt een betaalbare ovenschotel met puree, kipfilet en spinazie. En zij heeft een slimme tip om aardappelschillen te gebruiken. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: BinnensteBuiten