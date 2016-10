Animal Planet 02:20 bis 03:05 Dokumentation Die skurrilsten Haustiere der Welt GB 2014 Merken In Pekin, Illinois, lebt die Affen-Mutter der Nation. Die Tierliebe von Connie Tibbs bestimmt ihr ganzes Familienleben, denn die fünf Javaneraffen, die das Haus bevölkern, stehen immer an erster Stelle. Egal, ob sie zur Bank oder zum Einkaufen geht - die Affen sind dabei. Sie werden gebadet, gepflegt, verwöhnt und schlafen im Ehebett. Kein Wunder, dass Gatte Steve genervt ist, weil Lieblingsaffe Alley ihn regelmäßig durch Bisse und Schläge aus dem Bett vertreiben will. Außerdem in dieser Folge: der Kroko-verrückte Jay und seine Familie, eine Frau, die für Elefanten singt, Kamele mit reichlich Allüren und ein Mann, der unter Wölfen lebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Preposterous Pets

