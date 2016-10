Animal Planet 00:50 bis 01:35 Dokusoap Der Katzenflüsterer Sprachprobleme unter Katzen USA 2014 Merken Doug und Talon sind seit 23 Jahren ein Paar und haben zwei Katzen: Godzilla ist taub, aber extrem aggressiv, und greift sowohl ihre Besitzer als auch die zweite Hauskatze Mudgey an. Die arme Mudgey ist durch einen Nervenschaden im Beckenbereich stark behindert, kann deshalb nicht selbständig aufs Katzenklo gehen und wird von Godzilla dauernd terrorisiert. Doug und Talon können die beiden Stubentiger keine Minute alleine lassen und müssen sie ständig getrennt halten, um wüste Kämpfe zu vermeiden. Wenn Tierpsychologe Jackson Galaxy keine Lösung parat hat, wird Godzillas Zukunft in jedem Fall düster aussehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell