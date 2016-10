Animal Planet 08:30 bis 09:15 Dokumentation Auf Bigfoots Spuren In Oregon USA 2011 Merken In dieser Episode sind Matt Moneymaker und sein Team in Oregon unterwegs und sprechen mit mehreren Augenzeugen, um der Herkunft eines Videos auf den Grund zu gehen. Der Amateurfilm wurde am McKenzie River im Willamette National Forest von Amateurfilmern aufgenommen und entstand bei einer Rafting-Tour. Die Hobby-Filmer wollten ihren Abenteuer-Ausflug mit der Kamera für Freunde festhalten und haben ihren "Sensations-Fund" erst später bei der Materialansicht entdeckt. Das mysteriöse Affenwesen im Video bewegt sich eindeutig wie ein Bigfoot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Finding Bigfoot

