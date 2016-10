AXN 04:05 bis 05:05 Krimiserie Dexter Auf Schritt und Tritt USA 2012 16:9 Merken Als ein lokaler Sträfling behauptet, er habe neue Hinweise zu einem 15-Jahre-alten Fall, setzt die Polizei alles daran, neue Beweise auszugraben. Während Debra versucht, Dexter von seinem Tötungstrieb zu heilen, führt der Mike-Anderson-Fall zur ukrainischen Mafia und der rachsüchtige Louis mischt sich in Dexters Leben ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Desmond Harrington (Joey Quinn) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Angel Batista) James Remar (Harry Morgan) C. S. Lee (Vincent Masuka) Originaltitel: Dexter Regie: Steve Shill Drehbuch: Jeff Lindsay, Manny Coto, James Manos Jr. Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18

