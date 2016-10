AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Heilige Rache GB 2002 16:9 Merken In Liverpool explodiert eine Autobombe und reißt eine Ärztin sowie deren Tochter in den Tod. Als MI-5-Agent Tom erfährt, dass die Abtreibungsgegnerin und Terroristin Mary Kane unbemerkt ins Vereinigte Königreich eingereist ist, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Denn auch vom CIA wird die skrupellose Terroristin gejagt, da sie in den Vereinigten Staaten bereits zum Tode verurteilt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Matthew Macfadyen (Tom Quinn) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Rupert Penry-Jones (Adam Carter) Nicola Walker (Ruth Evershed) Rory MacGregor (Collin Wells) David Oyelowo (Danny Hunter) Originaltitel: Spooks Regie: Bharat Nalluri Drehbuch: David Wolstencroft Altersempfehlung: ab 16