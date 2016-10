AXN 12:35 bis 13:25 Actionserie Sea Patrol Unter Verdacht AUS 2011 16:9 Merken Bei einem Einsatz vor einer kleinen Insel soll die Hammersley vier Agenten an Bord nehmen, doch der Auftrag endet in einer Tragödie. Die Männer, die unter dem Kommando von Madeleine Cruise eine terroristische Zelle zerschlagen sollten, werden Opfer eines Hinterhalts... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kristian Schmid (Richard J Dixon) Dominic Deutscher (Ryan White) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: John Ridley Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Chad Gock, Les Gock, Edward Said, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12