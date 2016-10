TNT Comedy 22:40 bis 23:00 Comedyserie Two and a Half Men Zwei Hochzeiten und ein Lachanfall USA 2005 16:9 Merken Charlie verkündet euphorisch, er werde Mia heiraten. Alan ist skeptisch, erweist sich allerdings als perfekter Hochzeitsplaner. Rose ist jedoch alles andere als begeistert von Charlies Vorhaben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Emmanuelle Vaugier (Mia) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Foster, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6