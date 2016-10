TNT Comedy 18:40 bis 19:05 Comedyserie 2 Broke Girls Cupcake Wars USA 2012 16:9 Merken Max und Caroline will es einfach nicht gelingen, ordentlich Werbung für ihr Cupcake-Geschäft zu machen. Als die Mundpropaganda im Diner mal wieder an Max' Kratzbürstigkeit scheitert, bewerben sie sich für die Fernsehshow "Cupcake Wars". Tatsächlich werden die frechen Kellnerinnen für die Sendung ausgewählt. Die größte Herausforderung steht ihnen jedoch noch bevor: ihre Gegnerinnen in der Show! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Mary Pat Gleason (Blanche) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Fred Savage Drehbuch: Molly McAleer Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12