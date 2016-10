TNT Comedy 12:45 bis 13:05 Comedyserie Hot in Cleveland Die Honigfalle USA 2013 16:9 Merken Victorias Sohn Tony stattet seiner Mutter gemeinsam mit seinem Geschäftspartner einen Besuch ab. Nun ist Victoria vollends überzeugt, dass ihr Sohn schwul ist - was sie ja schon seit Langem vermutet. Tony hingegen hat seine liebe Not, seiner Mutter klarzumachen, dass er auf Frauen steht. Joy und Mitch suchen einen Paartherapeuten auf und bestehen den Kompatibilitätstest des Therapeuten nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Eddie Cibrian (Sean) Dave Foley (Bob) Carole Gutierrez (Dr. Hernandez) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Suzanne Martin, Jessica Wood Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman