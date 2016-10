TNT Comedy 08:30 bis 08:55 Comedyserie Hot in Cleveland Dessert der Ringe USA 2013 16:9 Merken Melanie hat ein Problem mit Alec, der panische Angst vor Mäusen hat. Emmett möchte indes Victoria einen Heiratsantrag machen und hat einen Ring mit einem riesigen Diamanten gekauft. Der Antrag gestaltet sich jedoch recht schwierig. Erst findet sich kein passender Ort, um die alles entscheidende Frage zu stellen - und dann geht auch noch der Ring verloren! Doch das ist nicht einmal das Schlimmste ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Jay Harrington (Alec) Alan Dale (Emmet) John Colella (Rusty) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Suzanne Martin, Chuck Ranberg Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman

