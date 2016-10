TNT Comedy 06:35 bis 07:00 Comedyserie Those Who Can't Highschool-Horror USA 2016 16:9 Merken Ein ehemaliger Schüler lässt einen Drohbrief für Quinn, Loren, Shoemaker und Fairbell zurück. Bald begreifen die Lehrer, dass sie in dem gefährlichen, mörderischen Spiel eines Verrückten gelandet sind, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Eingesperrt in der Schule kämpfen die Lehrer gemeinsam um ihr Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Cayton-Holland (Loren Payton) Andrew Orvedahl (Andy Fairbell) Benjamin Roy (Billy Shoemaker) Maria Thayer (Abbey Logan) Rory Scovel (Geoffrey Quinn) Madison Iseman (Becky Cosgrove) Susie Essman (Leslie Bronn) Originaltitel: The Those Who Can't Regie: Bobcat Goldthwait Drehbuch: Andrew Orvedahl, Joey Slamon Kamera: Paul Koestner

