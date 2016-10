History 04:15 bis 05:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Die Kraft der Maschinen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Shelby bekommt sein Jetboot zurück, das nun einen 500-PS-Motor hat. In Washington muss Gabe seine unerfahrene Crew einsetzen, was in einer Katastrophe enden könnte. In Kanada setzen Dave und Triack eine riesige Maschine ein, um das Holz zu bekommen. Die Zitterkopfs müssen in Wyoming ohne ihren Skidder zurechtkommen, aber David hat einen Plan, wie sie das Holz trotzdem zur Sägemühle bekommen können. In Florida muss Greg durch die Entscheidung, seine Crew mit der Arbeit alleine zu lassen, mehr als nur Produktivität einbüßen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12

