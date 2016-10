History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Überleben im Sumpf Einzeljäger USA 2016 Stereo 16:9 Merken Willi ist zurück und versucht sich dieses Jahr als Einzelkämpfer. Bewaffnet mit seinem typischen Drillingshaken wird er von einem riesigen Alligator überrumpelt und es kommt zum Kampf. Im Süden muss sich Daniel seinem eigenen Kampf stellen, als er versucht, einen Feind zur Strecke zu bringen, der ihn seit Jahren verfolgt. In Houma könnte eine Verletzung RJs Saison ein Ende setzen. Das Team von Frenchy und Gee muss all seinen Glauben zusammennehmen, als Frenchy sich auf die Spur einer Bestie begibt, die ihn bis in seine Träume verfolgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp People Altersempfehlung: ab 12