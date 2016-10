History 16:30 bis 17:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Staubiges Erbe USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Jungs graben in einem alten Gemischtwarenladen einen musikalischen Volltreffer aus. Außerdem will das Haus eines Messies seine Geheimnisse nicht preisgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12