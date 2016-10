TNT-Serie 00:10 bis 00:55 Krimiserie Crossing Jordan Die Mumie USA 2007 16:9 Merken Jordan, Macy und Seely versuchen, den Mord an einem 16-jährigen Mädchen aufzuklären, das tot auf einem Friedhof gefunden. Es dauert nicht lange, da entdecken die Ermittler, dass die junge Frau ein schockierendes Geheimnis hütete. Katie untersucht eine 3000 Jahre alte Mumie, verliert aber das Interesse an dem Fall, als sich herausstellt, dass die Tote aus der heutigen Zeit stammt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) David Andriole (David Tallridge) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Kate Woods Drehbuch: Tim Kring, Brian L. Ross Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin