TNT-Serie 16:20 bis 17:10 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 51 Federn lassen USA 2012 16:9 Aria, Emily, Hanna und Spencer sind unsicher, ob sie einige Wahrheiten ans Licht bringen sollten, da diese einige Menschen in ihrer Umgebung sehr verletzen könnten. So überlegt Aria, ihrer Mutter zu sagen, dass ihr Vater sich inzwischen mit anderen Frauen trifft und Hanna weiß nicht, ob sie Caleb die Wahrheit über die Besuche bei Mona erzählen kann. Spencer möchte indes mehr über Melissa erfahren. Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Roger Kumble Drehbuch: Jonell Lennon Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12