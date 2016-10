TNT-Serie 14:45 bis 15:35 Serien Revenge Abstammung USA 2012 16:9 Merken Eine weitere Rückblende ins Jahr 2006: Victoria erhält überraschend Besuch von ihrer Mutter, was bei ihr Erinnerungen an ihre Vergangenheit wachruft. Emily lernt zudem in diesem Jahr Aiden kennen und erfährt von seinen Racheplänen. Außerdem ist 2006 das Jahr, in dem Nolcorp an die Börse geht und Carl Porter in Teufels Küche gerät, als er die falschen Leute am Hafen verärgert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Emily VanCamp (Emily Thorne) Gabriel Mann (Nolan Ross) Henry Czerny (Conrad Grayson) Ashley Madekwe (Ashley Davenport) Nick Wechsler (Jack Porter) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Originaltitel: Revenge Regie: Christopher Misiano Drehbuch: Nikki Toscano, Mike Kelley Kamera: John Smith Musik: Fil Eisler