TNT-Serie 10:00 bis 10:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord in Montana USA 1989 Merken Ein junger Schriftsteller ruft Jessica und ihre Verlegerin nach Montana, doch bald darauf wird er tot aufgefunden. Jessica macht sich auf die Suche nach dem Mörder... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Julie Adams (Eve Simpson) Luke Askew (Noah Harwood) Frederick Coffin (Tim Mulligan) Gloria DeHaven (Phyllis Grant) Kathryn Grayson (Ideal Molloy) Page Hannah (Sybil Reed) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Paul Savage Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12