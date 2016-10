TNT-Serie 08:25 bis 09:15 Serien Revenge Gegenschlag USA 2014 16:9 Merken Margaux ist fest entschlossen, jeden mit in den Abgrund zu reißen, der sich ihr in den Weg stellt. Victoria erfährt indes, dass die neue Frau von Conrads Vater ihn verhungern ließ, um an sein Erbe zu gelangen. Mit diesem Wissen und Davids Hilfe gelingt es ihr, sich das ihr zustehende Erbe zu sichern. Als Louise erkennt, dass Lyman mit Margaux zusammenarbeitet, kommt es zwischen ihnen zum Streit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Originaltitel: Revenge Regie: Alrick Riley Drehbuch: Jesse Lasky

