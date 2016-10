ARTE 20:15 bis 21:50 Drama Marie-Octobre F 1959 Nach einer Vorlage von Jacques Robert 2016-10-29 10:30 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünfzehn Jahre sind vergangen, seit die Gestapo das Hauptquartier einer Gruppe Widerstandskämpfer gestürmt hat und ein Schuss aus unbekanntem Lauf das Leben der zehn für immer verändert hat. Der Anführer Castille ist tot, die Gruppe gesprengt; im Laufe der Jahre wird man sich gleichgültig. Eigentlich sollten die ehemaligen Mitglieder stutzig werden, als Marie-Octobre aus heiterem Himmel zum Diner auf ihren Landsitz lädt. Doch die guten alten Zeiten sind nur ein Vorwand, denn Marie-Octobre, die einst leidenschaftliche Gefühle für Castille hegte, steht der Sinn so gar nicht nach Nostalgie oder dem Austausch von Erinnerungen. Unter den Freunden aus konspirativen Tagen befindet sich nämlich ein Judas, der die Gruppe damals an die Gestapo verraten hat. Einst hatte das Landhaus Schutz und Sicherheit versprochen, nun wird es zum düsteren Ort der Anklage, denn es gilt, den Schuldigen zu entlarven und hinzurichten. Ein bedrückendes Spiel zwischen Klage und Anklage, Schuld und Sühne beginnt: Denn jeder der Anwesenden hätte ein Motiv ... Packender Krimi, in dem die Kamera gemeinsam mit den Gästen den Raum betritt und dann nicht mehr verlässt bis der Schuldige gefunden ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Darrieux (Marie-Hélène Dumoulin, genannt ?Marie-Octobre?) Paul Meurisse (François Renaud-Picart) Bernard Blier (Julien Simoneau) Lino Ventura (Carlo Bernardi) Noël Roquevert (Van Damme) Robert Dalban (Léon Blanchet) Paul Frankeur (Lucien Marinva) Originaltitel: Marie-Octobre Regie: Julien Duvivier Drehbuch: Julien Duvivier, Jacques Robert Kamera: Robert Le Febvre Musik: Jean Yatove Altersempfehlung: ab 16