ARTE 16:15 bis 16:55 Dokumentation Eine Sommerreise auf der Wolga Wolgograd FIN 2016 2016-11-02 18:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken In Wolgograd, das von 1925 bis 1961 Stalingrad hieß, besichtigt Ville die imposante Mutter-Heimat-Statue auf dem Mamajew-Hügel sowie die welthöchste Lenin-Statue. Im Untergeschoss des größten Wasserkraftwerks Europas entdeckt der finnische Schauspieler Störe. Dann folgt er dem Ruf der Wolga, setzt die Segel und entgeht mit knapper Not einem Unfall. Im Taxi fährt er weiter zum Endziel seiner Reise ans Kaspische Meer. Der Taxifahrer erweist sich als echtes Original. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ville Haapasalos Originaltitel: Volga 30 päivässä Regie: Inka Achté