ARTE 13:45 bis 15:15 Krimi Kommissar Wallander Lektionen der Liebe GB, S, USA, D 2015 D'après le roman de: Henning Mankell Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein einsamer Parkplatz, nachts. Wallander ist auf dem Weg zu seinem Auto, da wird er plötzlich von zwei Motorradfahrern zusammengeschlagen und ausgeraubt. Am nächsten Tag wacht Wallander voller Schmerzen und blauer Flecken auf, holt aber trotzdem guter Dinge seine Enkelin Klara vom Kindergarten ab. Im Kommissariat erwarten ihn beunruhigende Neuigkeiten auf einem Feld wurde die Leiche einer erstochenen Frau gefunden. Wie sich herausstellt, lebte diese zurückgezogen mit ihrer Tochter Hannah in einem nahen Dorf. Von Nachbarn erfährt Wallander, dass die Ermordete mit dem Motorradclub des Dorfes im Streit lag. Dessen Chef, dem vorbestraften Gustav Ericsson, stattet Wallander einen Besuch ab und ordnet anschließend eine Hausdurchsuchung an. Gleichzeitig sucht die Polizei fieberhaft nach Hannah, der minderjährigen Tochter der Ermordeten, von der jede Spur fehlt. Kann sie zu ihrer früheren Pflegefamilie geflohen sein? Bei der Hausdurchsuchung finden die Polizisten die Tatwaffe jedoch übersät mit Fingerabdrücken von Ericssons unauffälligem Sohn Pontus. Der schwer belastete junge Mann macht keine Aussage, streitet die Tat nicht einmal ab. Trotz des verdächtigen Verhaltens und der Indizien sieht sich Wallander in dem Fall längst nicht am Ziel: Ihm fehlt das Motiv für solch einen brutalen Mord. Ein überraschendes Wiedersehen mit seiner einstigen Geliebten, der Pianistin Baipa Liepa, bringt den Kommissar auf die richtige Spur: Vielleicht ist nicht nur Hass, sondern auch Liebe mit im Spiel - Der schwedische Kommissar ist in "Lektionen der Liebe" nicht nur mit der Aufklärung eines Mordes, sondern auch mit ernsten Anzeichen von gesundheitlichen Problemen konfrontiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kenneth Branagh (Kurt Wallander) Joe Claflin (Tobias Eliasson) Mia Goth (Hannah Hjelmqvist) Clive Wood (Gustav Ericsson) Hugh Mitchell (Pontus Ericsson) Kitty Peterkin (Klara von Enke) Jeany Spark (Linda Wallander) Originaltitel: Wallander Regie: Ben Caron Drehbuch: Peter Harness Kamera: Lukas Strebel Musik: Natalie Ann Holt

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 344 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 139 Min. Patch Adams

Filme

ZDF 01:15 bis 03:00

Seit 89 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 74 Min.