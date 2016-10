ARTE 09:25 bis 10:55 Dokumentation Pompeji, in Stein verewigt GB 2016 2016-10-21 09:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Pompeji ist einer der spektakulärsten Ausgrabungsorte der Welt. Er befindet sich im Schatten des Vesuvs, dessen Ausbruch 79 nach Christus dem regen Leben in der römischen Stadt ein grausames Ende bereitete und sie zugleich für die Nachwelt konservierte. Die freigelegten Gebäude und Abdrücke menschlicher Körper sind eine unglaubliche und in ihrer Art einmalige Informationsquelle über das Leben in der Antike. In Begleitung von passionierten Experten und mit Hilfe moderner Techniken zeigt die Dokumentation die jüngsten Entdeckungen, die im Rahmen des Großprojekts Pompeji über die Stadt und die Menschen, die sie vor rund 2.000 Jahren bewohnten, gemacht werden konnten. Die Dokumentation führt hinein in die verbotene Stadt, zu der normalerweise weder Besucher noch Kamerateams Zugang haben, und veranschaulicht vor Ort die bahnbrechende Arbeit der interdisziplinären Forscherteams. Dank der wissenschaftlichen Untersuchung der berühmten Gipsabgüsse von Pompeji konnte endlich eine klarere Vorstellung davon gewonnen werden, wie das Leben in der Stadt vor ihrer Zerstörung aussah. Seit der Entdeckung der antiken Stadt faszinieren die Innovationen und Einrichtungen der Römer, die dort zu finden sind: öffentliche Bäder, Arenen, in denen Gladiatorenkämpfe abgehalten wurden, Foren, Tempel und vieles mehr. Doch viele dieser außergewöhnlichen Gebäude befinden sich in einem derartigen Zerfallszustand, dass sie nicht betreten werden dürfen. Das Filmteam bekam für die Dreharbeiten exklusiv Zugang. Eine packende Dokumentation und ein einzigartiger Einblick in das Leben einer Stadt vor 2.000 Jahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary Beard (Herself) Originaltitel: Pompeii: New Secrets Revealed with Mary Beard Regie: Ian A. Hunt Musik: Neil Cartwright